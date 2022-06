Staalbedrijf ArcelorMittal investeert bijna 30 miljoen in nieuwe ontzwavelingsinstallatie

Staalbedrijf ArcelorMittal belooft buurtbewoners dat er geen nieuwe overlast komt met zwaveldioxide. Het bedrijf investeert 29 miljoen euro in een nieuwe ontzwavelingsinstallatie om de uitstoot met de stof zo goed als helemaal te reduceren. "Onze hoogovens draaien op cokes als brandstof", vertelt Jeroen Van Lishout van ArcelorMittal. Cokes zijn een speciaal soort steenkool die voor een efficiëntere verbranding zorgen. "Na die verbranding blijft er gas over waar ook zwavel in zit. Dat filteren we weg met een ontzwavelingsinstallatie, daarna hergebruiken we het gas intern", legt Jeroen Van Lishout van ArcelorMittal uit. De ontzwavelingsinstallatie moet soms stil gelegd worden voor reparaties. En, dan wordt er 2 weken lang niet gefilterd en stoot het bedrijf zwaveldioxide uit.