Staatssecretaris De Bleeker: "Energiesteun permanent maken is geen goed idee"

Volgens staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) is het "reëel" dat het sociale energietarief ook na september nog een tijd van kracht blijft, maar moet de kostprijs voor de begroting goed overwogen worden. "We moeten er zeer goed over nadenken voor hoelang deze maatregel nog zal gelden, en voor wie". Ze denkt dat een verdere verlenging een paar maanden zal gelden, "tot na de winter, of toch zolang de prijzen zo hoog blijven". Maar de maatregel permanent maken, zou met de huidige staat van de overheidsfinanciën in het achterhoofd niet erg verstandig zijn, aldus De Bleeker. "We moeten maatregelen nemen voor wie de indexering de oplopende kosten niet dekt. Maar als de prijzen dalen, moeten we erover nadenken af te bouwen."