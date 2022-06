Stad Gent vraagt uitbater Blaarmeersen om te onderzoeken om zwemseizoen volgende lente en zomer uit te breiden

De uitbater van de Blaarmeersen, Farys, zal op vraag van stad Gent onderzoeken of het zwemseizoen volgende lente en zomer verlengd kan worden. Dat gebeurt na verschillende overtredingen van het geldende zwemverbod de voorbije dagen. Officieel start het zwemseizoen in Gent pas op 25 mei maar al verschillende keren gingen tientallen mensen er zwemmen, ondanks een rode vlag. "Ik begrijp dat we moeten proberen te zoeken naar flexibelere manieren om ook te openen als het op andere manieren warm is", zegt schepen Bracke. De Blaarmeersen is voorlopig de enige plek in Gent waar in open water gezwommen mag worden.