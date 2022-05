Om luchtkastelen in verkiezingsprogramma's van 2024 te vermijden, moeten we nu de wet aanpassen

26 mei 2024. Over twee jaar dus. Dan vinden vermoedelijk de volgende federale verkiezingen plaats. Vermoedelijk, aangezien een andere zondag in mei niet uitgesloten is. En, vermoedelijk, omdat ik eigenlijk niet zie hoe de federale regering het voorjaar van 2023 kan overleven. Ik legde het al uit in De Afspraak op Vrijdag: bij de tweejaarlijkse loonnormonderhandelingen dreigt een complete patstelling. Dan zal immers blijken dat de wensen van de politieke families die deze regering dragen – meer loonstijging dan de index voor de socialisten en behoud van concurrentiekracht voor de liberalen – niet meer te combineren vallen.

Enfin, wanneer ze ook vallen, ik kijk reikhalzend uit naar die volgende verkiezingen. Mijn hunker gaat zo ver dat ik onlangs de hele VRT-verkiezingsshow van 1991 herbekeek – als een kind zo blij was ik, toen bleek dat die plots op YouTube stond.

Waar ik echter minder naar uitkijk, is naar de luchtkastelen die vele partijen opnieuw zullen bouwen in hun programma’s. Enorme uitgaven die gedekt worden door denkbeeldige inkomsten. Men raakt er telkens weer mee weg omdat een er geen ernstige doorrekening van de budgettaire impact van de verkiezingsprogramma’s naar Nederlands model is.