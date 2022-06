Steeds meer Tienenaars doen een beroep op voedselhulp en andere bijstand

Het is een drukke dag voor Annemie Vanrompay en Mieke Pieters, 2 vrijwilligers van B.O.M. Tienen. De vzw startte in 1990 als een lokale parochiale werking. Toen werden er 2 gezinnen geholpen, nu helpt de vzw al ruim 900 mensen. En dat aantal groeit nog steeds. "Sinds begin dit jaar hebben we zeker 100 nieuwe mensen gezien, vooral eenoudergezinnen", vertellen Annemie en Mieke. "Het gaat om mensen die hun energiefacturen niet meer betaald krijgen en die via ons aan goedkopere voeding en tweedehandskleding geraken. Een andere groep die groeit is die van vluchtelingen uit Oekraïne, die in een eigen huis of flat wonen. Zij kunnen via het OCMW ook bij ons terecht."