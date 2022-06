Actie om ticketverkoop Moen Feest in Zwevegem te stimuleren: "Wie ticket koopt, mag gratis iemand meenemen"

Voorlopig zijn er nog maar 13.000 tickets voor de Moen Feesten in Zwevegem verkocht. Voor het eerst vindt het festival vier dagen plaats in plaats van één. "Ondanks de vele verkochte tickets, zijn we nog niet aan het gehoopte aantal bezoekers enkele dagen voor de aftrap van het festival", reageert organisator Niko Vanderschelden.

Volgens hem is er na de coronaperiode een overaanbod aan festivals en hebben mensen het ook financieel moeilijk. "Festivals die wel uitverkocht zijn, danken dit meestal aan de vele tickets die werden verkocht voor de coronacrisis en nu nog geldig zijn."