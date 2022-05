Tijs Vanneste van "De Kemping" na tien jaar weer voor de klas: "Smartschool is alomtegenwoordig" 

Het onderwijs komt vaak negatief in het nieuws. “Het is niet zo eenduidig als de media vaak voorstellen,” vindt Tijs Vanneste. Neem nu het niveau van de leerlingen. “Vergeleken met tien jaar geleden zijn ze veel kritischer en staan ze veel meer in de wereld. Ze zijn bezig met maatschappelijke thema’s en met wat ze later willen worden. Toen ik 16 was, was ik bezig met meisjes en met rock ’n roll, daar was het zowat mee gezegd.”