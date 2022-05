Topchef Luc Bellings uit Hasselt stopt en levert Michelinster in

Vandaag worden in België en Luxemburg de Michelinsterren uitgedeeld. Maar Luc Bellings levert zijn ster in. “Het zou niet fair zijn om in de Michelingids te staan, terwijl de zaak na de zomer niet meer bestaat.”

Enkele jaren geleden leverde Bellings ook al de twee Michelinsterren in van zijn zaak "Aan tafel bij Luc Bellings" om op een nieuwe plaats weer op te starten met een bescheidener restaurant. Maar ook daarvoor kreeg hij al snel een ster.