Twee Achelse ondernemers leren bedrijven duurzaam te ondernemen: “Dat kan tegenwoordig rendabel zijn”

In Hasselt zijn vandaag zo’n 160 ondernemers samengekomen om ervaringen uit te wisselen over duurzaam ondernemen. Initiatiefnemers Jesse Gielen en Shaun Van Nerum stellen op een beurs voor hoe duurzaamheid niet noodzakelijk synoniem is voor een hoge kostprijs. “Consumenten willen duurzaam kopen”, zegt Jesse Gielen van Project Pura. “Als een bedrijf er niet mee bezig is, dan zullen ze achterop geraken.” Er zijn verschillende manieren om duurzaam te zijn. “Denk maar aan drank en voeding, energie, transport of aan bouwmaterialen”, vult Shaun Van Nerum aan. “En daar zijn veel oplossingen voor als je goed bent ingelicht.”