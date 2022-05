Twistappels genoeg in verschillende regeringen: hopelijk krijgen we binnenkort ook oplossingen

Het stikstofakkoord, daar ging het een heel weekend over, zowel in de kranten, als op tv én op de sociale media. Zowel Bart Somers, viceminister-president in De Standaard, Jan Jambon de minister-president in Het Nieuwsblad, de betrokken minister van Omgeving Zuhal Demir in “De Afspraak op Vrijdag” als haar voorzitter Bart De Wever in “De Zevende dag” waren erg stellig: "Aan het stikstofakkoord van de Vlaamse regering kan niets worden veranderd." Want wanneer dat gebeurt, dreigt een volledige vergunningenstop, zo donderde Bart De Wever nog.