Vlaamse regering kiest voor trambus in plaats van sneltram tussen Hasselt en Maastricht 

Toen Maastricht in 2015 besliste om het tracé te wijzigen, omdat de brug over de Maas niet sterk genoeg was om er een tram over te laten rijden, moest Nederland Vlaanderen daar een schadevergoeding voor betalen. De vraag is dan ook of Nederland nu op zijn beurt een schadevergoeding zal eisen. "We hebben het nieuws vandaag vernomen, maar willen ons nog even beraden voordat we hierop reageren", laat de woordvoerder van de wethouder van Mobiliteit Gert-Jan Krabbendam in Maastricht (GroenLinks) weten.

"We praten nog niet over een schadevergoeding", verzekert minister Peeters. "Ik wil vooral zo snel mogelijk dat hoogwaardig openbaar vervoer hebben. Een tram kan pas rijden als het volledige spoor ligt. Er hoeft maar een persoon een bezwaar in te dienen, er hoeft maar een meter spoor niet aangelegd te worden en de tram kan niet rijden. Zo'n trambus kan onmiddellijk ingezet worden. Ik hoop dat Maastricht meegaat in het verhaal."