Vorig jaar zeker 579 mensen geëxecuteerd, meer dan de helft daarvan in Iran

Ook in Noord-Korea en Vietnam worden grote aantallen executies begaan. Amnesty International neemt voor die landen geen getallen over het aantal executies op in de rapportage. De toepassing van de doodstraf is er met geheimzinnigheid omhuld en de toegang tot informatie is beperkt, waardoor het onmogelijk is de precieze getallen te achterhalen. Voor een aantal andere landen is het getal een minimumaantal.