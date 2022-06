Werken gestart om Turnhoutsebaan in Borgerhout om te vormen tot fietsstraat

De Turnhoutsebaan, een belangrijke en drukke verbindingsas in Borgerhout, wordt de komende maand omgevormd tot een fietsstraat. Dat wil zeggen dat het wegdek rood gekleurd wordt en dat er verkeersborden komen die aangeven dat de auto's de fietsers niet mogen voorbijsteken. Op die manier moet de straat veiliger worden voor de fietsers, iets wat nu nog een pijnpunt is omdat er geen afgescheiden fietspad is.