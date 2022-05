3 woonzorgcentra onder verhoogd toezicht: "Tekort aan verpleegkundigen en te kleine kamers"

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft twee woonzorgcentra uit de provincie Antwerpen onder verhoogd toezicht geplaatst, schrijft De Gazet van Antwerpen. Het gaat om De Kleine Kasteeltjes in Brecht en De Pelikaan in Deurne. In beide woonzorgcentra is een tekort aan verpleegkundigen. Daardoor voeren zorgkundigen soms taken uit, die ze enkel onder toezicht van een verpleegkundige zouden mogen doen, zoals het bedelen van medicatie of het fixeren van bewoners. In Deurne hebben ze 11 personeelsleden extra nodig, in Brecht komen ze met 1 halftijdse extra kracht toe.