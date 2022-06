Younited Belgium: ‘oltegoare’ uit de miserie blijven

Younited Belgium brengt de spelers op unieke locaties in België en daarbuiten. “Eén van de tornooien met de verschillende Belgische clubs wordt gehouden in Tubeke, het oefencentrum van de Belgische nationale ploeg. Daar gebruiken we hetzelfde veld en dezelfde kleedkamers als de Rode Duivels, het is een belevenis op zich”, zegt Thomas Goethals. Er komt ook een nieuw samenwerkingsprotocol. “Dat is voor één van de komende weken. Het protocol legt afspraken vast met onze partners. SK Roeselare is ondertussen failliet, maar SV Roeselare Daisel neemt de taak als moederclub over. Ook de stad en het OCMW Roeselare ondertekenen het protocol, naast organisaties als Inner Wheels, Zilveren Passer, Weerwerk en het CAW van Roeselare. Alles samen zorgen ze voor voldoende omkadering en professioneel materiaal.”