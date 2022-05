De Lijn wil politie op haar bussen van en naar Blaarmeersen in Gent na aanhoudende incidenten

Het eerste incident deed zich voor rond 18 uur, toen een chauffeur passagiers van de Blaarmeersen naar het station wilde vervoeren. Karen Van der Sype: "Toen de chauffeur de jongeren oppikte, was er sprake van een zeer agressieve sfeer. De chauffeur voelde zich onveilig en er is politie aan te pas gekomen en die heeft de bus geëscorteerd naar het station. Een uurtje later is er een bus opgevorderd door de politie om de grote groep jongeren die aan de Blaarmeersen stond versneld naar het station te brengen. De jongeren zich toen behoorlijk agressief gedragen in de bus en daarbij is een ruit gesneuveld."