1 jaar obesitaskliniek voor huisdieren in Gent: 40 katten en honden verliezen samen 80 kilo

Overgewicht bij huisdieren is een trend die de voorbije jaren is toegenomen, voor veel huisdieren - en voor hun baasjes - is er dus werk aan de winkel. “We schrijven een vermageringsdieet voor en bekijken individueel hoeveel eten het dier mag krijgen”, stipt Hesta aan. “We moedigen de baasjes aan om geen extraatjes te geven. Verder kijken we naar de manier van voederen: zo kan je eten verstoppen in het huis of in de tuin. Zo laat je de dieren werken voor hun eten. Dat is vooral belangrijk bij katten omdat je hun activiteit niet zomaar kan vergroten. Door met voeding te werken, kan je ze in beweging krijgen. Katten met overgewicht zijn heel voedingsgemotiveerd en doen veel moeite voor eten.”

Wie huisdieren heeft, kan ook preventief enkele maatregelen nemen. Zo kan je je huisdier regelmatig wegen en de evolutie van het gewicht in de gaten houden. Ook de porties afwegen, is een goede tip voor wie overgewicht wil vermijden. “Zet je huisdier ook zo veel mogelijk aan om te bewegen”, besluit Hesta. “Weer of geen weer. Reken niet op de tuin, maar stimuleer je kat of hond om actief te zijn.”