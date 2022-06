Tien extra straten krijgen ondergrondse afvalcontainers in Oostende

Er zijn al 26 afvalstraten in Oostende, daar komen er nu nog eens tien bij. In een afvalstraat staan vier verschillende containers: voor glas, restafval, papier en karton en pmd. Daar mag iedereen in de buurt gratis gebruik van maken. Alleen voor het restafval betaal je 50 cent per 25 liter. En dat heeft alleen maar voordelen zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA), bevoegd voor Openbaar Domein en Afvalbeleid."Met 10 extra afvalstraten zorgen we voor een nog nettere stad. En zo kunnen gebruikers elke dag van de week hun afval deponeren. Het is ook een stuk goedkoper dan je afval in een vuilniszak te laten ophalen."