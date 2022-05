100 gerechtelijke onderzoeken naar incidenten in crèches, maar meer dan helft is nog open

Niet in alle honderd gevallen kwam het uiteindelijk tot een veroordeling. Soms bleek dat de mishandeling thuis was gebeurd, of werd er onvoldoende bewijs gevonden. In een kwart van de gevallen werd de zaak geseponeerd door het parket. "De concrete gevallen op de lijst ken ik niet," vertelde Wendy Vanvelthoven van het parket-generaal in Brussel, "maar ik kan u volgen dat het heel spijtig is dat er zo vaak geseponeerd moet worden. Ook al zien we heel vaak in het dossier dat er een misdrijf gepleegd is. Maar wij moeten ook een dader vinden."

"Dat zijn de meest frustrerende dossiers om te behandelen als magistraat. Je doet daar heel veel moeite voor, en houdt vaak te weinig over om tot een veroordeling te komen. Dat komt omdat we te maken hebben met kinderen die heel beperkt zijn in hun taalgebruik en dus heel moeilijk kunnen vertellen wat er gebeurd is, wat hen uiteraard extra kwetsbaar maakt."