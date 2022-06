Twee katten sterven in keukenbrand in Tielt

De brand ontstond rond 10 uur in een huurwoning. De buren hoorden een rookmelder afgaan en verwittigden de hulpdiensten. De bewoner zelf was op het moment van de brand niet thuis. Toen de brandweer ter plaatse arriveerde, kwam de rook al door het dak. Het vuur kon gelukkig snel geblust worden, maar er is veel rookschade in de volledige woning. De 2 katten van de bewoner zijn gestikt in de rook en overleefden de brand niet.

De brand is ontstaan in de keuken, maar de precieze oorzaak is nog niet bekend.