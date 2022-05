20 jaar euthanasiewet: dit zijn de 5 grootste werkpunten volgens professor Wim Distelmans

Wat zijn de voorwaarden voor euthanasie? (bron: FOD Volksgezondheid)

Euthanasie is mogelijk na een actueel verzoek van een handelingsbekwame patiënt, die bij bewustzijn is. Dat verzoek moet vrijwillig, herhaaldelijk, weloverwogen en zonder externe druk gebeuren. Een verzoek of wilsverklaring moet gehandtekend en gedateerd worden. Bovendien moet men minstens één maand wachten wanneer men niet-terminaal ziek is. Bij terminale patiënten kan de euthanasie onmiddellijk worden uitgevoerd.

De persoon in kwestie moet op het moment van een actueel verzoek wilsbekwaam zijn, zich in een medisch uitzichtloze toestand bevinden, en daardoor aanhoudend en ondraaglijk fysiek en/of psychisch lijden, als gevolg van een onomkeerbare aandoening, veroorzaakt door ziekte of een ongeval.

Euthanasie is ook mogelijk als de patiënt in het verleden een wilsverklaring heeft opgesteld. Die verklaring is onbeperkt in de tijd geldig, eens die op papier staat. Minderjarigen kunnen geen beroep doen op een wilsverklaring.

Een arts kan op basis van zo'n wilsverklaring enkel tot euthanasie overgaan als de patiënt niet meer bij bewustzijn is, lijdt aan een aandoening - veroorzaakt door ziekte of een ongeval - die ernstig en ongeneeslijk is, en wanneer deze toestand onomkeerbaar is. Deze voorwaarden zijn niet van toepassing bij mensen met bijvoorbeeld dementie.