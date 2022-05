"Omdat krachtige woorden niet kunnen worden gedoofd": Atwood maakt brandbestendig exemplaar van "The handmaid's tale"

Voor zover Atwood zelf weet is er nooit een exemplaar van "The handmaid's tale" verbrand, maar haar roman is wel vaak op zwarte lijsten gezet. In 2006 was er in Texas al eens een poging om het boek te verbieden "omdat het seksueel expliciet is en christenen beledigt". Recent nog, in 2021, werd het boek verboden in scholen in Texas en Kansas.