Na kritiek op volle vuilnisbakken bij Panos in Antwerpen: bakker in Gent verkoopt oud brood al poosje aan lagere prijs

Je kan er bijna niet naast kijken: verschillende vuilnisbakken in Antwerpen vol met koffiekoeken en brood, weggesmeten door Panos. Maar in Gent is het andere koek. Als je daar een bakkerij van Van Hecke binnenwandelt, springen de affiches "koop eens een brood van gisteren" meteen in het oog.

"We zijn hier al een maand of twee mee bezig bezig", vertelt Jeroen Van Hecke, algemeen directeur van Bakkerij Van Hecke. "De afgelopen zes maanden hebben we maar liefst vier keer onze prijzen moeten aanpassen." Door ook brood van gisteren aan te bieden, denkt de bakker niet alleen aan de portefeuille van de klant maar ook aan de strijd tegen voedselverspilling.