Boerenprotest in Staden tegen stikstofakkoord: “Zijn wij geen mensen?”

Ludo Ceyssens, de nationaal voorzitter van de Boerenbond, vraagt de landbouwers om bezwaar in te dienen tegen het akkoord. “Argumenten genoeg. Er is geen sociaal-economische impact berekend, het akkoord is juridisch slecht onderbouwd en over de ecologische impact bestaan ook heel wat vraagtekens”, zegt Ceyssens. “Doorsneebedrijven dreigen ermee te stoppen, terwijl de landbouw en de voedselvoorziening broodnodig is in deze regio. Tussen Londen, Parijs, de Randstad en het Duitse Ruhr-gebied leven 50 miljoen mensen die veilig en duurzaam voedsel nodig hebben dat onze landbouwers produceren. Maar de boeren worden gestigmatiseerd in plaats van gekoesterd. We stevenen in dit scenario af op grootschalige landbouwbedrijven en voedselafhankelijkheid van het verre buitenland. En dat is voor niemand goed, geloof me vrij.”