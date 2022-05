Bromfietser in Berchem drijft met verborgen afstandsbediening in helm snelheid op

Een wijkteam van de politie in Berchem heeft een bromfietser betrapt omdat hij duidelijk te snel reed. De bromfiets werd op de rollen gezet om te zien of hij was opgedreven. Tot de verbazing van de agenten bleek dat de bromfiets maar één kilometer per uur te snel reed. Ze hadden hem duidelijk veel sneller zien rijden.

Toen de agenten de bromfietser verder controleerden, ontdekten ze een chip in de bromfiets en een afstandsbediening die in de voering van de helm was verstopt. Het systeem werd uitgeschakeld voor een nieuwe test en nu haalde de bromfiets 63 kilometer per uur.

Zowel de bromfiets als de helm zijn beslag genomen. De man had ook een rijverbod tot 2026. Het is niet de eerste keer dat de Antwerpse politie zoiets ontdekt. Al worden bromfietsen meestal opgedreven met een knop in de bromfiets zelf.