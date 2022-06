Burgemeester van Heers wil tijdelijke vergunning van De Watergroep aanvechten: "Ze mogen nog altijd te veel water oppompen"

Ook over de bijkomende voorwaarde om extra peilpunten te voorzien om het grondwaterpeil in de gaten te houden, heeft de burgemeester zijn bedenkingen. "In theorie klinkt dat goed, maar die punten liggen een kilometer verderop, op een plaats waar we net te veel grondwater hebben. Dat is toch te belachelijk voor woorden. Dat betekent dat je de streek en het dossier niet goed kent. Want dat is nu net de moeilijkheid in Heers. Aan de ene kant van de gemeente is het te droog en aan de andere kant te nat."