Chauffeur en zijn zoon vallen ambulancier aan tijdens interventie in Charleroi

"Het is alsof ik psychisch aan de grond zit", vertelt de man. "Ik wil hiermee stoppen. Ik voel me echt niet in staat om weer in een ambulance te stappen, en dat geldt ook voor mijn collega."

"Dit is frustrerend. We zijn er om de bevolking te helpen en we worden aangevallen. Daarvoor zijn wij niet opgeleid, daarvoor hebben wij niet getekend. Het wordt hoe langer hoe erger

Het parket van Charleroi laat weten dat de twee agressors ondervraagd zijn door respectievelijk een onderzoeksrechter en een jeugdrechter. Ze riskeren allebei 2 maanden tot 4 jaar cel. Dat de zoon een mes bij zich had, wordt beschouwd als een verzwarende omstandigheid.

De vader en de zoon zijn vanavond weer vrijgelaten onder voorwaarden.