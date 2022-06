Countryfestival in Tienen geannuleerd wegens te weinig vrijwilligers en overvolle festivalkalender 

"We merken op dat er momenteel verschillende tekorten zijn binnen de festivalsector", zegt Wendy. "In de eerste plaats vinden we niet genoeg vrijwilligers die willen helpen. Daarnaast is ook het vinden van festivalmateriaal als bijvoorbeeld plastic bekertjes erg moeilijk geworden. Het is daarom zowel financieel als praktisch gewoonweg een te grote gok om het festival te laten doorgaan."