De Watergroep mag voorlopig maar tot eind 2024 drinkwater oppompen in Heers

“De bezorgdheden in de regio vallen niet in dovemans oren", benadrukt minister Demir. "Er loopt een burgerlijke procedure om een eventueel oorzakelijk verband aan te tonen tussen de grondwaterwinningen en de scheuren in woningen. Een expert zal daarover moeten oordelen. Tot daar meer duidelijkheid over is, nemen we voorzorgsmaatregelen." Na afloop van de proefperiode komt er een evaluatie. "Maar ook tijdens de proefperiode kan indien nodig bijgestuurd worden."