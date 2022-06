Door uitval personeel kan kinderdagverblijf Zonnetje in Kampenhout maar helft kindjes opvangen

Het kinderdagverblijf zit verveeld met de situatie en doet er alles aan om zo snel mogelijk een oplossing te vinden. “We vinden dat uiteraard zelf niet plezant om zo te moeten werken. We hebben op korte tijd twee nieuwe medewerkers aangeworven die in juni gaan starten. Dat zal ervoor zorgen dat de situatie al iets kan bedaren, maar de situatie is daarmee nog niet volledig opgelost. We zullen toch nog twee extra mensen nodig hebben om weer op 100 procent te draaien. Maar het gaat om een probleem in de sector, en zeker in de regio rond Zaventem is het erg moeilijk om personeel te vinden”, besluit De Nil.