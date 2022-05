Adoptieouders voor pasgeboren kuikens van monniksgieren in Planckendael

Intussen denken de biologische ouders dat ze hun ei zijn kwijtgeraakt en maken ze een nieuw. Deze strategie is ook nodig, omdat monniksgieren normaal gezien slechts één ei per broedseizoen leggen. “Om het broedproces bij de adoptieouders in gang te zetten, krijgen zij een nep-ei dat we later vervangen door een kuiken. We kijken toe of de adoptieouders het goed opvangen en sturen bij waar nodig”, aldus Huyghe.