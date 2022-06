Droogtekaarten helpen boeren om hun velden slimmer te beregenen

Het nieuwe systeem wordt twee jaar lang bij twee boeren uitgetest. Want op het massaal oppompen van grondwater komt meer en meer kritiek, omdat het de droogte op lange termijn nog meer in de hand werkt. "Boeren beseffen dat ook", zegt Gijbels. "Door het op een slimmere manier aan te pakken, hopen de boeren dat het oppompen van grondwater beter aanvaard zal worden. Want dat beregenen doen ze omdat het moet, en niet omdat ze willen. Beregenen is echt niet goedkoop want de krachtige motor van zo'n haspel heeft veel brandstof nodig."