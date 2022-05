Dubbele klap voor Britse fruitboeren: brexit en oorlog in Oekraïne

Hoe groot is de kans dat door al die tegenslagen de miljoenen aardbeien hier straks staan te rotten op het veld en dat het bedrijf zwaar in de financiële problemen komt? Surinder Padda blijft optimistisch. "Van de overheid hoeven we niet veel te verwachten. Daarom hebben we zelf een langetermijnvisie uitgedokterd en proberen we vooral de productiekosten te verminderen. Zo hebben we een eigen inpakruimte gebouwd, waardoor we die dienst niet moeten uitbesteden en kunnen besparen op brandstof."

Ook heeft Vicarage Nurseries de plukperiode over een langere tijd gespreid. Achteraan op het grote terrein staan serres zonder plastic daken. "Hier groeien de plantjes veel trager, en kunnen we later beginnen te plukken, met nieuwe werkkrachten". Surinder Padda blijft er goedlachs bij. "We investeren hier in een duurzame toekomst. Beter nadenken en mikken op de lange termijn dan op de korte winst. Zo blijven we wel overeind."