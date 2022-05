"Beelden van horror": duizenden gehackte politiefoto's tonen gezichten uit strafkampen voor Oeigoeren in China

Net nu is de VN-commisaris voor de Mensenrechten, Michelle Bachelet, op bezoek in de provincie Xinjiang. Dat bezoek is er gekomen na jaren aandringen maar verloopt in mineur door de recente corona-uitbraken in China. Er is niets bekend over de plaatsen die Bachelet al dan niet mag bezoeken. Oeigoeren die in ballingschap leven in het buitenland, zeggen weinig vertrouwen te hebben in de uitkomst van haar bezoek.