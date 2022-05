Duizenden namaakspullen in beslag genomen bij controle in Sint-Pieters-Leeuw

"Daarnaast stelden we ook nog een heleboel economische inbreuken vast", gaat de politie verder. "In één van de bedrijven werden frauduleuze praktijken vastgesteld, en werden duizenden namaak elektronicagoederen in beslag genomen. In een andere zaak troffen we verschillende schoenen en luxe T-shirts aan, alsook nepmeubilair en -tapijten van designermerken als Louis Vuitton, Channel en Gucci. Ook die spullen werden in beslag genomen."

Zowat alle zaken waren niet in orde met de inschrijvingen van hun vestigingseenheid op het desbetreffende adres, en op bijna alle terreinen werden milieu-inbreuken vastgesteld, aldus nog de politie.