Europese Centrale Bank verhoogt de rente voor het eerst in 11 jaar tijd: hoe gaan wij dat voelen?

In de Verenigde Staten heeft de Federal Reserve de rente dit jaar al drie keer opgetrokken. De Amerikaanse centrale bank gaat de inflatie (9,1 procent in juni) dus veel agressiever te lijf.



Maar er zijn dan ook enkele verschillen met Europa: de Amerikaanse inflatie wordt minder omhoog gestuwd door de energieprijzen. Ook Amerika wordt geconfronteerd met hoge olieprijzen, maar niet met een gascrisis. De onderliggende inflatie (los van energie- en voedselprijzen) bedroeg er vorige maand 5,9 procent, een pak hoger dan de 3,7 procent in de eurozone.



Dat komt vooral door de oververhitting van de Amerikaanse economie. De krapte op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld is er veel groter, waardoor heel wat werknemers makkelijk van job kunnen veranderen en hoge looneisen stellen. Als bedrijven die loonstijgingen doorrekenen in hun producten, werkt dat ook een hogere inflatie in de hand.