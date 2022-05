"Soldiers of love" krijgt plekje in Eregalerij: het verhaal achter de hit uit 1987 die nog altijd brandend actueel is

"Soldiers of love" is exact 35 jaar oud, maar Liliane Saint-Pierre zingt het nog op elk optreden. Zo fier is ze op het nummer dat ze zélf heeft geschreven "ook al kan ik geen noot muziek op papier zetten", zo vertelt ze in een interview bij Radio 2, naar aanleiding van de Eregalerij.

"Maar ik heb een muzikaal oor en ik kan zingen. Dus ik heb het op de ouderwetse manier gemaakt, met een cassetterecorder. Ik had al verschillende nummers toegestuurd gekregen als mogelijke Songfestivalinzending, maar niets kon me bekoren. En toch: mijn producer heeft me enorm moeten aanmoedigen, voor ik het aandurfde om een eigen nummer te schrijven."

Inspiratie haalt Saint-Pierre letterlijk uit het televisiejournaal. "Ik zag vanuit mijn zetel hoe het één en al ellende was in de wereld. "Een nieuwe dag, een nieuw schandaal": ik had mijn begin en ik was vertrokken", aldus de zangeres. "Daarna kwam "soldiers of love", en is de rest van het nummer eruit gerold. En helaas is het 35 jaar later nog actueel."