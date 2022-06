Family Justice Center in Mechelen bestaat vijf jaar: aantal dossiers sinds corona sterk toegenomen 

De voorbije jaren kende het FJC een enorme toename van nieuwe aanmeldingen. In 2020 en in 2021 verdubbelde het aantal dossiers twee jaar op rij, tot ongeveer 700 nieuwe dossiers in 2021. "Wat we in die 5 jaar ook gedaan hebben is ervoor zorgen dat we mensen op de radar krijgen. Het is en blijft een fenomeen dat vaak binnenskamers gebeurt , en zich ook daarbinnen houdt. Veel mensen vinden het heel moeilijk om daarmee naar buiten te komen, wat begrijpelijk is", zegt coördinator Karen Casier van FJC Mechelen.