Food Pilot in Melle investeert 1 miljoen euro in testhal en nieuwe toestellen voor experimenten met voedsel

"Er liggen vaak dingen in de winkelrekken die bij Food Pilot uitgetest zijn", zegt woordvoerder Karen Verstraete. "Veel vegetarische snacks, maar we helpen ook houdbaarheidsdata evalueren, we testen of er bij lactosevrije producten nog lactose in zit of niet. Er ligt bijvoorbeeld ook een praline in de winkels waarbij we getest hebben of de resten van de cacaovrucht konden gebruikt worden. Die praline heeft zelf een prijs gewonnen", lacht ze. " Food Pilot werkt samen met bedrijven uit binnen- en buitenland. Zij betalen om hun onderzoek daar te laten doen. De nieuwe testhal en de nieuwe toestellen zijn deels betaald met die inkomsten, "de bedrijven krijgen overheiddsteun voor hun projecten, maar de overheid steunt ook de aankoop van de toestellen."