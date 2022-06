Gaslek bij wegenwerken in Tongeren

“We hebben een oproep gekregen voor een gaslek in de Koninksemsteenweg”, zegt Dirk Odeurs van de brandweer Zuid-west Limburg. “Toen we arriveerden hebben we vastgesteld dat een aannemer die aan de straat aan het werken was, een buis beschadigd heeft. Er zijn in een appartementsgebouw 3 personen geëvacueerd, maar er is geen gevaar voor ontploffing.”

Medewerkers van Fluvius hebben intussen het gaslek gedicht. De geëvacueerde inwoners mochten tegen de middag ook terug naar hun woning.