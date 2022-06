Urenlang geen treinen tussen Lier en Herentals na koperdiefstal

Door een koperdiefstal was het treinverkeer tussen Lier en Herentals vanochtend volledig stilgelegd. "Om 1 uur vannacht hebben we vernomen dat er een kabeldiefstal is gebeurd, ongeveer ter hoogte van de vertakking van het Albertkanaal. Daardoor hebben we het treinverkeer op die lijn moeten stilleggen", zegt Marie Molens van Infrabel.