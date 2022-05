Actiegroep verzamelt 1.000 handtekeningen tegen hekken Blaarmeersen: "Overlast zal naar andere plekken verschuiven"

De actiegroep pleit voor meer politieaanwezigheid in de buurt. "Dat gebeurt aan de kust ook al bij drukke periodes. Een permanente controle lijkt ons onnodig." De Gentse burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) benadrukte gisteren op de gemeenteraad nog dat er voldoende politie aanwezig zal zijn. "Niet alleen in de Blaarmeersen zelf, maar ook in de omgeving errond en in de buurt van het station." Daar zal de politie onder meer identiteitscontroles uitvoeren.