Parketten openen onderzoek naar treinincident waarbij jongeren aan noodrem trokken

Een trein met duizend reizigers die zondagavond vanuit Oostende naar Brussel spoorde, viel in de buurt van Merelbeke plots stil omdat jongeren aan de noodrem hadden getrokken. Een aantal jongeren verliet de trein en liep op de sporen. Pas een uur later kon de trein opnieuw vertrekken, nadat iedereen terug aan boord was gegaan.