Google Street View bestaat 15 jaar: ooit inbreuk op onze privacy, nu handig wapen in strijd tegen desinformatie

Wat als we nu eens een digitale versie van de wereld maken waarin we virtueel kunnen rondwandelen? Het is 2004 als Google-oprichter Larry Page het idee lanceert. Het lijkt pure science fiction. Maar wat weinig mensen weten, is dat wetenschappers aan Stanford University op dat moment al een tijdje werken aan de technologie die nodig is om steden te fotograferen vanuit een rijdende auto.

In 2006 rijdt de eerste auto met een speciale camera op het dak door de straten van enkele Amerikaanse steden. Een jaar later, op 25 mei 2007, wordt Google Street View officieel gelanceerd in de Verenigde Staten.