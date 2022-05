Hongaarse premier Viktor Orbán roept opnieuw noodtoestand uit, ditmaal wegens oorlog in buurland Oekraïne

Orbán maakt meteen gebruik van een aanpassing van de grondwet, die eerder vandaag werd goedgekeurd door het parlement in Boedapest, dat voor twee derden bestaat uit vertegenwoordigers van zijn rechtsnationale partij Fidesz. De parlementsleden riepen een nieuwe categorie van noodtoestand in het leven, die de regering nu ook kan uitroepen wanneer een buurland is getroffen door een gewapend conflict, een oorlog of een humanitaire ramp. Oekraïne, waar Rusland al drie maanden oorlog voert, is een buurland van Hongarije.