Inwoners Putte kunnen goedkoper gaan zwemmen in Heist-op-den-Berg, Mechelen en Lier

Putte wilde haar inwoners aan de kassa van het zwembad Sportoase De Lo in Heist-op-den-Berg aan de kassa een korting van 1 euro per zwembeurt geven. Dat bedrag zou dan later door Putte worden bijgepast. Berlaar, een andere buurtgemeente van Heist-op-den-Berg, doet dat zo. Putte krijgt diezelfde regeling niet voor mekaar. "We begrijpen het niet. De Lo is een bovengemeentelijk zwembad. Putte ondertekende mee een engagementsverklaring, waardoor het project Vlaamse subisides kon krijgen", zegt schepen van sport Jeroen De Cuyper (N-VA). "We hebben daarom beslist dat wie een tienbeurtenkaart koopt, dat aankoopbewijs nadien bij de gemeente kan indienen. Je krijgt dan een korting van 1 euro per zwembeurt en niet alleen in Heist-op-den-Berg. Omdat mensen uit Putte ook vaak gaan zwemmen in de zwembaden Nekkerpool in Mechelen en Lago De Waterperels in Lier geldt de korting ook daar".

Michaël Schouwaerts, algemeen directeur van Sportoase, zegt dat het geen slechte wil is van hun kant. "Berlaar had de regeling al voor het oude zwembad. We hebben die gewoon overgenomen", vertelt Schouwaerts. "We zouden ook aan tafel gaan zitten met Putte maar tot onze verbazing liet de gemeente eind vorig jaar al weten dat de regeling in kannen en kruiken was. Nadien hebben ze ons herhaaldelijk in een slecht daglicht geplaatst en dat is geen goede basis om alsnog tot een overeenkomst te komen. Natuurlijk zijn we wel blij voor de inwoners van Putte dat er voor hen toch een regeling is uitgewerkt."