Kajakkers ontdekken schedelfragment van 8.000 jaar oud in Minnesota, wellicht van jongeman

De jongeman zwierf rond in het huidige Minnesota. In die periode was daar nog geen georganiseerde vorm van landbouw. De mensen leefden er als jagers-verzamelaars en aten onder meer noten en zaden, weet het Archaeology Laboratory van Augustana University in South Dakota.

"We weten niet zo heel veel over de tijdsperiode waarin de man leefde", vertelt professor Kathleen Blue van de Minnesota State University aan de New York Times. "Maar de analyse van het bot toont dat de man vis, maïs, parelgierst en/of sorghum (een graansoort) at. Hij vulde dat dieet wellicht aan met andere planten, hert, schildpadden en mosselen." Die laatste kon hij immers in de buurt vinden: wetenschappers gaan er niet van uit dat hij op bisons joeg of andere dieren die zich ver verplaatsen.