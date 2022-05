KLAAR: Mediawijsheid

Wanneer je een melding krijgt van je gemiddelde schermtijd is het vaak wel eens schrikken. Elk jaar brengt onderzoekscentrum Imec een rapport uit met de belangrijkste trends van ons mediagebruik. Daaruit blijkt dat de schermtijd van de Vlaming per dag gemiddeld 3 uur en 8 minuten bedraagt. Daarvan zouden we 73 minuten besteden aan sociale media. Jongeren tussen 16 en 24 jaar zitten vooral op TikTok, Instagram en Whatsapp. Snapchat is dan weer de populairste app om in contact te blijven met anderen. Ons instagramkanaal nws.nws.nws trok naar jongeren in Halle met de vraag: hoe zit het met jouw schermtijd?