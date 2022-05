Kostuumverhuurder Huis Baeyens levert 1.000 kostuums voor Ros Beiaardommegang

De emoties die de ommegang van het Ros Beiaard in Dendermonde losweken, werken alleszins aanstekelijk. "Wij gaan daar zelf ook in op. We zijn er tenslotte al een half jaar mee bezig en we kijken er ook naar uit." Op de heugelijke dag zal Peggy en haar team ook in Dendermonde zijn. "Wij gaan de mensen mee helpen aankleden, en zien dat alles juist zit. Een losgekomen knoopje kunnen we dan nog snel aannaaien en dan kunnen we zelf genieten van de stoet."