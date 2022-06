Leuven start met tweede boosterprik voor 80-plussers

In Leuven gaat het om 4062 inwoners van ouder dan 80 jaar die een uitnodiging kregen. “De reacties zijn goed. Het is ook een groep die zeer bereid is om die tweede booster te komen halen. Sommigen zijn zelfs vragende partij. Voor vandaag en morgen zijn wij al sowieso volzet en voor de volgende weken lopen de afspraken ook goed binnen. Mensen die in assistentiewoningen wonen of kloosterlingen, waarvan er toch veel zijn in Leuven, bieden we aan om hen ter plaatse in groep te gaan vaccineren”, zegt Hendrika Huysmans.